В Киеве выставили на продажу "смарт-квартиру" площадью всего в 13 квадратных метров.

Новым владельцам придется сильно постараться и потратить немало денег, чтобы привести помещение в нормальный вид.

Жилье находится на улице Новополевая, 99а, что в Соломенском районе. Из удобств в квартире есть унитаз и новые окна.



Авторы пишут, что квартина "готова к дизайнерским воплощениям будущего владельца".

Кроме того, они сообщили, что такое жилье очень теплое и платить за коммуналку много не придется.

За эту "роскошь" продавцы хотят получить всего $20 500, а это около 585 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила в квартире тело своей матери, которая пропала шесть лет назад.

43-летняя Оксана пропала без вести еще в 2016 году, а поиски не принесли результатов.

13 февраля 2022 года ее 29-летняя дочь обнаружила в квартире матери на улице Нежинская в Соломенском районе ящик, который был залит бетоном.

Из него исходил неприятный запах, и тогда женщина сразу же вызвала правоохранителей. Женщина сразу заподозрила, что в ящике расположено тело ее матери.

При открытии ящика было обнаружен труп пропавшей.

В убийстве женщины подозревают мужчину, с которым она состояла в отношениях, его уже разыскивает полиция.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.