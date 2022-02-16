Новым владельцам придется сильно постараться и потратить немало денег, чтобы привести помещение в нормальный вид.
Жилье находится на улице Новополевая, 99а, что в Соломенском районе. Из удобств в квартире есть унитаз и новые окна.
Авторы пишут, что квартина "готова к дизайнерским воплощениям будущего владельца".
Кроме того, они сообщили, что такое жилье очень теплое и платить за коммуналку много не придется.
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За эту "роскошь" продавцы хотят получить всего $20 500, а это около 585 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что женщина обнаружила в квартире тело своей матери, которая пропала шесть лет назад.
43-летняя Оксана пропала без вести еще в 2016 году, а поиски не принесли результатов.
13 февраля 2022 года ее 29-летняя дочь обнаружила в квартире матери на улице Нежинская в Соломенском районе ящик, который был залит бетоном.
Из него исходил неприятный запах, и тогда женщина сразу же вызвала правоохранителей. Женщина сразу заподозрила, что в ящике расположено тело ее матери.
При открытии ящика было обнаружен труп пропавшей.
В убийстве женщины подозревают мужчину, с которым она состояла в отношениях, его уже разыскивает полиция.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
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