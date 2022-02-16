Видео снял блогер Сергей Мухлынин, передают Экономические новости.
«Автопарк — «самый удивительный пример советского модернизма», «скрытая реликвия» предыдущей эпохи, которая раньше считалась инновационным зданием. Находится на ул. Бориспольская, 15″, — отметил автор видео.
На территории автопарка находится около двухсот старых автобусов.
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Постепенно само здание приходит в упадок и оно требует капитального ремонта.
К слову, появились фото, как выглядела Русановка в Киеве более 30 лет назад.
"Реставрированные и колоризированные фото старой Русановки. 1980-е года", – говорится в сообщении.
На урочище Русановки в Киеве находится жилой массив, а сама местность известна, как "Киевская Венеция". Но раньше все эти земли принадлежали киевским монастырям.
Местность не узнать. На опубликованных фотографиях можно увидеть нынешний проспект Соборности и бывшую лодочную станцию. Также на кадрах изображена трамвайная линия, которая к нашим дням не сохранилась. А также на фото показан Русановский канал и его знаменитые фонтаны.
Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.
Как Politeka сообщала, золотые ворота в Киеве, как выглядело культовое сооружение в 1950-х годах.
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