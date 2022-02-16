В Оболонском районе Киева водитель элитного внедорожника решил не стоять в пробке и объехал всех по обочине.

Так, инцидент случился в среду, 16 февраля, в Оболонском районе Киева.

"Самый умный" водитель решил не стоять в пробке и объехал всех по обочине, сообщает Telegram-канал “dtp.kiev.ua”.

“Когда спешишь на защиту от вторжения”, – иронично подписали видео авторы публикации.

Водитель BMW черного цвета выехал на обочину, а потом ускорился и “полетел” вперед по проспекту Героев Сталинграда перед развязкой на Северный мост.

Видео можно увидеть здесь.

Кроме того, ранее в Киеве легковушка столкнулась с автобусом. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка.

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла 8 января в Оболонском районе Киева.

Предварительно было установлено, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу. На месте ДТП сейчас работает полиция.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. Легковой автомобиль, в результате столкновения, перекрыл одну из полос движения.

Напомним, что на Киевщине полиция разыскивает виновника ДТП, пешехода переехало два авто.

Как Politeka сообщала, "полицейский разворот" на служебном авто попал на камеру.

Также Politeka писала, на трассе Киев-Чоп произошло фатальное ДТП с грузовиком.