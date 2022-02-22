Мужчина пытался на своей машине догнать злоумышленника, но грабителю удалось скрыться, передает "Обозреватель".
"Около 14:00 частный предприниматель воспользовался услугами обменного пункта. Когда он подошел к своему автомобили Mitsubishi и положил рюкзак на заднее сиденье, к нему подбежал неизвестный, выхватил рюкзак с деньгами и запрыгнул в черный Volkswagen Passat.
После этого преступник уехал с места преступления", – говорится в сообщении.
Злоумышленник украл у киевлянина 24 тысяч долларов, то есть примерно 680 тысяч гривен.
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Ранее сообщалось, что мужчина пришел к соседке по улице и ударил ножом в шею. Нападение случилось в Борисполе Киевской области. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Благодаря действиям медиков женщину удалось спасти. Тем временем, правоохранители нашли и задержали злоумышленника, у которого ранее неоднократно были проблемы с законом.
Напомним, в Киеве застолье обернулось поножовщиной, фото с места.
Как сообщала Politeka, в Киеве мужчина решил нажиться на спортсмене.
Также Politeka писала, что под Киевом мебельщик отправил на тот свет родителей большого семейства.