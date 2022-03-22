Под Макаровым Киевской области сгорел склад украинской фармкомпании "Фармак" - потери составили около 1,5 млрд грн.
Об этом сообщил в Facebook член совета директоров компании Петр Чернышов:
"Склад Фармака находился под Макаровым (это недалеко от Киева). Насколько мы понимаем - в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь"
Склады "Фармак", где находились готовые лекарства, сырье для препаратов, первичная упаковка, в первые дни войны были сожжены оккупантами дотла". По общим подсчетам потери составили около 1,5 млрд грн.
Ранее появились первые кадры из освобожденного Макарова под Киевом.
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