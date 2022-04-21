Правоохранители нашли автомобиль, который был угнан в Киевской области во время оккупации орками.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Еще в начале апреля удалось полностью освободить Киевскую область от российских орков. И сегодня, 21 апреля, стало известно, что полиция нашла угнанный автомобиль во время оккупации. Как оказалось, авто из Ирпени кто-то перегнал в Гостомель, сняв при этом государственные номера.

"Впоследствии, во время проверки по имеющимся учетам, полицейские установили 54-летнюю владелицу, которая приехала из столицы и узнала свой автомобиль.

Женщина рассказала, что автомобиль, который находился по месту ее проживания в Ирпене, исчез во время оккупации. На легковушке обнаружены явные повреждения вследствие вражеских обстрелов", - написано было в публикации.

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