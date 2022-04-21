Как пишет Politeka.net, несмотря на сложную ситуацию в Украине правоохранители продолжают заниматься своей работой. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что правоохранители после деоккупации Киевской области задержали нескольких мужчин, которые сотрудничали с российскими войсками. Они призывали местных жителей поддержать идеологию орков и помогать информацией, продуктами и водой, передает ГУНП в Киевской области.

"Правоохранители Бучанского районного управления полиции, по процессуальному руководству Бучанской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении трем фигурантам за сотрудничество с врагом по ч.2 ст. 111 УК Украины", - отметили в пресс-службе.

Также отмечено, что коллаборанты отбирали у местных жителей машины для потребностей оккупантов, а также рассказывали о передвижении украинской техники.

Напомним, полиция нашла угнанный автомобиль под Киевом, подробности

А еще Politeka сообщала, что семейный дует мародеров попался на Киевщине, фото

Также Politeka писала, что расстреливали мирных жителей и грабили магазины: на Киевщине местные мародеры помогали оккупантам



