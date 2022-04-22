В Киеве злоумышленники "продали" гражданам несуществующую военную амуницию на сумму более 120 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, супруги размещали в тематических группах в мессенджерах и торговых платформах объявления о продаже бронежилетов, касок, наколенников и другой военной амуниции.

От покупателей фигуранты получали подписку и в дальнейшем не выполняли взятые на себя обязанности. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 120 тысяч гривен.

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