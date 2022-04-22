Как пишет Politeka.net, правоохранители заинтересовались происшествием, в результате которого две школьницы отравились в Киевской области. Их доставили в местную больницу, передает пресс-служба ГУНП в Киевской области.
Как оказалось, девочки получили острое алкогольное отравление.
"Впоследствии участковые офицеры, совместно с ювенальными полицейскими, установили и задокументировали 27-летнего молодого человека, который реализовал алкоголь.
Кроме того, у злодея обнаружили 24 литра самогона и мешки с сахаром, которые изъяли на нужды городской больницы №4, военного госпиталя и ВСУ", - было отмечено в публикации.
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