В Киеве и области в ночь с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля будет действовать комендантский час, местных жителей призывают оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", - говорится в сообщении.

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

"Придерживайтесь правил комендантского часа! Празднуйте безопасно", - обратились к жителям Киевщины.

Отметим, оставаться в пасхальную ночь дома призывают жителей и других регионов Украины.

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