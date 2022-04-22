Як пише Politeka.net, правоохоронці зацікавилися подією, в результаті якої дві школярки отруїлися в Київській області. Їх доставили в місцеву лікарню, передає прес-служба ГУНП в Київській області.
Як виявилося, дівчатка отримали гостре алкогольне отруєння.
"Згодом дільничні офіцери, спільно з ювенальними поліцейськими, встановили і задокументували 27-річного молодого чоловіка, який реалізував алкоголь.
Крім того, у лиходія виявили 24 літри самогону і мішки з цукром, які вилучили на потреби міської лікарні №4, військового госпіталю і ЗСУ", - було зазначено в публікації.
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