У Києві зловмисники "продали" громадянам неіснуючу військову амуніцію на суму понад 120 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі Кіберполіції України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як розповіли правоохоронці, подружжя розміщувало в тематичних групах в месенджерах і торгових платформах оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції.

Від покупців фігуранти отримували підписку і надалі не виконували взяті на себе обов'язки. Загальна сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень.

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