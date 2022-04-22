У Києві зловмисники "продали" громадянам неіснуючу військову амуніцію на суму понад 120 тисяч гривень.
Про це повідомили в прес-службі Кіберполіції України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.
Як розповіли правоохоронці, подружжя розміщувало в тематичних групах в месенджерах і торгових платформах оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції.
Від покупців фігуранти отримували підписку і надалі не виконували взяті на себе обов'язки. Загальна сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень.
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