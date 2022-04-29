Столица продолжает жить в условиях военного положения. Несмотря на то, что войска страны-агрессора отступили от Киева, угроза для столицы все еще остается. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской военной администрации.

Уточняется, что заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах - но угроза для Киева все еще сохраняется.

"Угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением. Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла", – предупредили киевлян и жителей столицы в КВА.

В Киевской военной администрации призвали категорически не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, а также людей пожилого возраста.

Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.

Как сообщала Politeka, орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности.

Также Politeka писала, как сейчас выглядит затопленное село на Киевщине, которое остановило оккупантов.