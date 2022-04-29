Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.

«Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях.

Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра.

Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто незнаю как рассказать, какого чудесного человека больше нет», - написал Демченко, опубликовав фото её автомобиля под домом, куда прилетели ракеты.

Новость о гибели Веры Гирич также потрясла советника главы МВД Антона Геращенко.

"Боже мой! Я знал лично Веру Гирич, журналистку Радио Свобода, которая была вчера убита путинской ракеты. Все эти два месяца войны мы были с ней на связи. Она просила меня давать комментарии, просила включится в эфиры. Ненавидела Путина всей душей. Приношу мои соболезнования родным и близким Веры", - написал Геращенко в своем телеграм-канале.

Напомним, российские ракеты, которые предположительно были выпущены с территории оккупированного Крыма, попали в жилой дом в столице вечером 28 апреля. Сначала сообщалось о шести пострадавших, к утру 29 апреля появилась информация о десяти.

Однако вскоре мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди завалов было обнаружено тело.

Также Politeka.net сообщала, что в Киевской области практически ежедневно фиксируются трагические случаи из-за оставленных оккупантами мин.

Кроме того Politeka.net писала, что угроза для Киева все еще остается.