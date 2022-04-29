Любой из таких "освободителей" может оказаться маньяком и убийцей.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович показал на своей странице в Фейсбук фото насильников из Бучи. Маньяки и убийцы не носят фуражку с соответствующей надписью, распознать таких людей непросто.

Он отметил, что только на лицах некоторых оккупантов можно увидеть склонность к девиантному поведению и следы сильных психотравм.

Остальные же солдаты кажутся "обычными парнями". Именно поэтому, указал Арестович, людям важно понять, что убийцы и садисты не носят фуражки с соответствующими надписями. Внешне такие люди ничем не отличаются от остальных.

Также он отметил, что после содеянных зверств насильники не ходят по улицам с окровавленными руками. Они спокойно идут заниматься своими обыденными делами.

Именно поэтому украинцам, которые оказались на временно оккупированных рф территориях, не стоит даже пытаться наладить контакт с военными страны-агрессора. Любой из таких "освободителей" может оказаться маньяком и убийцей.

Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.

Как сообщала Politeka, орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности.

Также Politeka писала, как сейчас выглядит затопленное село на Киевщине, которое остановило оккупантов.





