О ДТП, как пишет Politeka.net, сообщили в телеграм-канале «Киев Оперативный».
«На Софиевской Борщаговке водитель #BMW сбил женщину с младенцем в коляске. Очевидцы утверждают, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Информация уточняется», - говорится в сообщении.
О состоянии женщины и ребенка ничего неизвестно.
Напомним, на днях в Киеве у станции метро Бориспольская произошла авария, в которой сильно пострадала 21-летняя беременная девушка, ее госпитализировали в реанимацию.
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ДТП случилось на проспекте Бажана. Там Audi на большой скорости влетел в легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились молодые супруги и два их друга.
В результате аварии девушка, которая находилась на седьмом месяце беременности, потеряла ребенка и сейчас находится в коме в столичной больнице, где медики продолжают бороться за ее жизнь.
Напомним, под Киевом в очереди за бензином развернулся бой.
Также Politeka.net писала, что киевляне могут помочь переименовать 5 станций метро.
Кроме того Politeka.net сообщала, что украинцам показали логово оккупантов на Киевщине.