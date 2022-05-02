В украинской столице водитель, находясь за рулем BMW, сбил женщину с коляской. В Сети появились кадры с места несчастья.

О ДТП, как пишет Politeka.net, сообщили в телеграм-канале «Киев Оперативный».

«На Софиевской Борщаговке водитель #BMW сбил женщину с младенцем в коляске. Очевидцы утверждают, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

О состоянии женщины и ребенка ничего неизвестно.

Напомним, на днях в Киеве у станции метро Бориспольская произошла авария, в которой сильно пострадала 21-летняя беременная девушка, ее госпитализировали в реанимацию.

ДТП случилось на проспекте Бажана. Там Audi на большой скорости влетел в легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились молодые супруги и два их друга.

В результате аварии девушка, которая находилась на седьмом месяце беременности, потеряла ребенка и сейчас находится в коме в столичной больнице, где медики продолжают бороться за ее жизнь.

Напомним, под Киевом в очереди за бензином развернулся бой.

Также Politeka.net писала, что киевляне могут помочь переименовать 5 станций метро.

Кроме того Politeka.net сообщала, что украинцам показали логово оккупантов на Киевщине.