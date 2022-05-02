Сделать свой выбор можно до 9 мая.

В Киеве завершился первый этап сбора предложений для переименования пяти станций метрополитена. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен", депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.

Всего свои идеи подало 18 812 желающих.

Среди предложенных вариантов были довольно экзотические. Например,» Минску «кто-то хочет переименовать в» Борщ«,» реактивные гуси «и»тракторную".

Станцию «Героев Днепра» некоторые участники опроса видели как станцию «Имени Магистра Йоды» или «Пушистых котиков».

«Берестейскую» предлагали переименовать в «Буханку», а «Дружбы народов» в «Байрактарську» или «Чернобаевскую». Среди вариантов для "Героев Днепра «была»красная калина".

Отмечается, что некоторые варианты повторяются или являются синонимичными. Также для определенных станций часть пользователей предложила оставить существующие названия.

В результате для следующего этапа отобрано по пять самых популярных вариантов для каждой станции:

"Дружбы народов" - «Ботаническая», «Европейская», «Единства Украины», «Зверинецкая», «Героев Мариуполя».

"Минская" - «Варшавская», «Мариупольская», «Вышгородская», "Бучанская" или оставить название.

"Героев Днепра" - «Героев Мариуполя», «Героев Украины», «Вышгородская», «Северная» или оставить название.

"Площадь Льва Толстого" - «Василия Стуса», «Степана Бандеры», «Леси Украинки», «Ивана Франко», «Лины Костенко».

"Берестейская" - «Бучанская», «Варшавская», «Мариупольская», «Степана Бандеры» или оставить название.

Проголосовать и выбрать одно из этих названий можно, перейдя по ссылке. Сделать это можно до 9 мая.

После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований.

Напомним, под Киевом в очереди за бензином развернулся бой.

Также Politeka.net писала, что киевляне могут помочь переименовать 5 станций метро.

Кроме того Politeka.net сообщала, что украинцам показали логово оккупантов на Киевщине.