В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение мирных жителей со следами пыток. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяный.

"Последнее захоронение найдено на позициях россиян. Это мирные граждане, имеющие признаки пытки-связанные руки, ноги, простреленные ноги. Убили их выстрелом в голову", - рассказал Очеретяный.

Сейчас уже установлены личности 1202 украинцев, убитых оккупантами. Не опознанными остается около 280 граждан.

"Зверства оккупантов поражают. Сейчас найдено 8 массовых захоронений на территории области. В них были тела около 148 человек. Больше всего "братских могил" в Бучанском районе. Судмедэксперты работают над тем, чтобы установить обстоятельства гибели", - отметил заместитель начальника полиции столичного региона.

Правоохранители задокументировали уже более трех тысяч уголовных производств военных преступлений российских оккупантов.

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