Зробити свій вибір можна до 9 травня.

У Києві завершився перший етап збору пропозицій для перейменування п’яти станцій метрополітену. Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен", депутат Київської міської ради Віктор Брагінський.

Загалом свої ідеї подало 18 812 охочих.

Серед запропонованих варіантів були досить екзотичні. Наприклад, «Мінську» хтось хоче перейменувати на «Борщ», «Реактивні гуси» та «Тракторну».

Станцію «Героїв Дніпра» деякі учасники опитування бачили як станцію «Імені Магістра Йоди» або «Пухнастих котиків».

«Берестейську» пропонували перейменувати в «Паляницю», а «Дружби народів» в «Байрактарську» або «Чорнобаївську». Серед варіантів для «Героїв Дніпра» була «Червона калина».

Зазначається, що деякі варіанти повторюються або є синонімічними. Також для певних станцій частина користувачів запропонувала лишити існуючі назви.

В результаті для наступного етапу відібрано по п’ять найпопулярніших варіантів для кожної станції:

«Дружби народів» - «Ботанічна», «Європейська», «Єдності України», «Звіринецька», «Героїв Маріуполя».

«Мінська» - «Варшавська», «Маріупольська», «Вишгородська», «Бучанська» або залишити назву.

«Героїв Дніпра» - «Героїв Маріуполя», «Героїв України», «Вишгородська», «Північна» або залишити назву.

«Площа Льва Толстого» - «Василя Стуса», «Степана Бандери», «Лесі Українки», «Івана Франка», «Ліни Костенко».

«Берестейська» - «Бучанська», «Варшавська», «Маріупольська», «Степана Бандери» або залишити назву.

Проголосувати і обрати одну з цих назв можна за посиланням. Зробити це можна до 9 травня.

Після цього результати будуть опрацьовані та направлені до Київської міської ради. Свій висновок також підготує фахова комісія з питань найменувань.

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