В українській столиці водій, перебуваючи за кермом BMW, збив жінку з коляскою. У мережі з'явилися кадри з місця нещастя.

Про ДТП, як пише Politeka.net, повідомили в телеграм-каналі «Київ Оперативний».

"На Софіївській Борщагівці водій #BMW збив жінку з немовлям у візку. Очевидці стверджують, що керманич перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Про стан жінки і дитини нічого невідомо.

Нагадаємо, днями в Києві біля станції метро Бориспільська сталася аварія, в якій сильно постраждала 21-річна вагітна дівчина, її госпіталізували в реанімацію.

ДТП сталося на проспекті Бажана. Там Audi на великій швидкості влетів у легковий автомобіль ВАЗ, в якому знаходилося молоде подружжя і два їх друга.

В результаті аварії дівчина, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, втратила дитину і зараз знаходиться в комі в столичній лікарні, де медики продовжують боротися за її життя.

Нагадаємо, під Києвом у черзі за бензином розвернувся бій.

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