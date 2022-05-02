Про ДТП, як пише Politeka.net, повідомили в телеграм-каналі «Київ Оперативний».
"На Софіївській Борщагівці водій #BMW збив жінку з немовлям у візку. Очевидці стверджують, що керманич перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Про стан жінки і дитини нічого невідомо.
Нагадаємо, днями в Києві біля станції метро Бориспільська сталася аварія, в якій сильно постраждала 21-річна вагітна дівчина, її госпіталізували в реанімацію.
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ДТП сталося на проспекті Бажана. Там Audi на великій швидкості влетів у легковий автомобіль ВАЗ, в якому знаходилося молоде подружжя і два їх друга.
В результаті аварії дівчина, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, втратила дитину і зараз знаходиться в комі в столичній лікарні, де медики продовжують боротися за її життя.
Нагадаємо, під Києвом у черзі за бензином розвернувся бій.
Також Politeka.net писала, що кияни можуть допомогти перейменувати 5 станцій метро.
Крім того Politeka.net повідомляла, що українцям показали лігво окупантів на Київщині.