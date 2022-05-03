В Киевской области ожидаются заморозки, в связи с чем объявлен I уровень опасности – желтый.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укргидрометцентре.

«5-6 мая ночью по области на поверхности почвы заморозки 0-3°», - говорится в сообщении.

Также синоптики обращает внимание на то, что в самом Киеве заморозков не ожидается.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение дня в среду, 4 мая, температура будет +14+17.

«Теплее, к лёгкому лету, будет на Востоке и Юге Украины, +17+22 градуса. Несколько свежее окажется воздух в северных и северо-восточных областях, +12+16 градусов. Ночи все же – холодные, в ближайшую предполагается +5+9 градусов. А вот парочка следующих ночей побудут еще и с небольшими заморозками в большинстве областей Украины, кроме южной части», - сообщила Диденко.

Синоптик также отметила, что атмосферный фронт будет проходить завтра по территории Украины и принесет, несмотря на военную терминологию - фронт, совсем мирные дождь и местами грозу в центральные, западные области, Харьковщину, Одесчину и Николаевщину.

«Гроза может вызвать дополнительный стресс от звука грома – учитывайте прогноз погоды», - предупредила Диденко.

В то же время на Севере существенных осадков не ожидается - "максимум какие-то несколько капель".

На юго-востоке Украины будет преобладать сухая погода.

В центральных областях 4 мая может быть сильный ветер преимущественно северного направления.

В Киеве среда посвежеет, днем ​​ожидается около +15 градусов. Ночью будет около +5+7 градусов.

«А вот в ночные часы 5 и 6 мая возможны в окрестностях заморозки. Дождя завтра в столице какого-нибудь серьезного не предвидится», - уточнила синоптик.

Напомним, стало известно, как могут переименовать станции метро в Киеве.

Также Politeka.net писала, что в столице в очереди за бензином развернулся настоящий бой.

Кроме того Politeka.net писала, что в Киевской области продлили комендантский час.