Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укргидрометцентре.
«5-6 мая ночью по области на поверхности почвы заморозки 0-3°», - говорится в сообщении.
Также синоптики обращает внимание на то, что в самом Киеве заморозков не ожидается.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение дня в среду, 4 мая, температура будет +14+17.
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«Теплее, к лёгкому лету, будет на Востоке и Юге Украины, +17+22 градуса. Несколько свежее окажется воздух в северных и северо-восточных областях, +12+16 градусов. Ночи все же – холодные, в ближайшую предполагается +5+9 градусов. А вот парочка следующих ночей побудут еще и с небольшими заморозками в большинстве областей Украины, кроме южной части», - сообщила Диденко.
Синоптик также отметила, что атмосферный фронт будет проходить завтра по территории Украины и принесет, несмотря на военную терминологию - фронт, совсем мирные дождь и местами грозу в центральные, западные области, Харьковщину, Одесчину и Николаевщину.
«Гроза может вызвать дополнительный стресс от звука грома – учитывайте прогноз погоды», - предупредила Диденко.
В то же время на Севере существенных осадков не ожидается - "максимум какие-то несколько капель".
На юго-востоке Украины будет преобладать сухая погода.
В центральных областях 4 мая может быть сильный ветер преимущественно северного направления.
В Киеве среда посвежеет, днем ожидается около +15 градусов. Ночью будет около +5+7 градусов.
«А вот в ночные часы 5 и 6 мая возможны в окрестностях заморозки. Дождя завтра в столице какого-нибудь серьезного не предвидится», - уточнила синоптик.
Напомним, стало известно, как могут переименовать станции метро в Киеве.
Также Politeka.net писала, что в столице в очереди за бензином развернулся настоящий бой.
Кроме того Politeka.net писала, что в Киевской области продлили комендантский час.