Двух жителей Киевщины арестовали по подозрению в сотрудничестве с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура
По данным следствия, в период оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье.
Подозреваемые обеспечивали их продуктами питания. Также они предоставляли оккупантам информацию относительно местных жителей, используя ее, россияне грабили дома людей.
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Кроме того, мужчина показал оккупантам маршрут к основным транспортным путям региона.
Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения-содержание под стражей.
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