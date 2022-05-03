Двух жителей Киевщины арестовали по подозрению в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура

По данным следствия, в период оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье.

Подозреваемые обеспечивали их продуктами питания. Также они предоставляли оккупантам информацию относительно местных жителей, используя ее, россияне грабили дома людей.

Кроме того, мужчина показал оккупантам маршрут к основным транспортным путям региона.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения-содержание под стражей.

Напомним, стало известно, как могут переименовать станции метро в Киеве.

Также Politeka.net писала, что в столице в очереди за бензином развернулся настоящий бой.

Кроме того Politeka.net писала, что в Киевской области продлили комендантский час.