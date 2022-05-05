Власти украинской столицы намерены вновь установить плату за проезд в общественном транспорте.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в проект решения О возобновлении работы автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в Киеве независимо от форм собственности, опубликованном на сайте Киевсовета.

«Целью принятия проекта решения является возобновление оплаты проезда пассажиров в городском пассажирском транспорте в Киеве независимо от форм собственности», - говорится в пояснительной записке.

Решение может вступить в силу уже с 16 мая.

Напомним, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения рф в Украину, было объявлено, что проезд в общественному транспорте Киева будет бесплатным.

"В настоящее время отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Некоторые станции киевского метрополитена стали для мирных жителей убежищем.

Напомним, названы самые опасные районы Киева.

Также Politeka.net писала, что на Киевщине бабушка "сливала" позиции оккупантов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в столице хотят переименовать станции метро.