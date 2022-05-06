По неподтвержденным данным, горит отель. Как видно на кадрах, здание охвачено огнем. Причины пожара неизвестны, однако уточняется, что это не результат ракетного обстрела.
«Это не «прилет», - сообщили в телеграм-канале «Реальный Киев».
Тем временем в Киеве с территорий жилых домов, разрушенных обстрелами, вывезли более 1,5 тысяч кубометров строительных отходов
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Еще по 16 адресам работы продолжаются.
Уточняется, что наполненные контейнеры вывозятся на специализированный полигон для строительных отходов №6.
Напомним, что возгорание сухой травы в Зоне отчуждения было локализовано, длится его тушение.
По сообщению ГСЧС Украины, 4 мая, когда возникло возгорание, на месте работали 33 спасателя и 13 единиц техники.
"Официально: 5 мая в 09:05 возгорание сухой травы вблизи КПП "Дитятки" в возникшей накануне Зоне отчуждения локализовано. Продолжается тушение", — говорилось в сообщении.
Также сообщалось, что в Киеве готовятся вернуть плату за проезд в общественном транспорте.
Кроме того Politeka.net писала, что стали известны самые опасные районы столицы.