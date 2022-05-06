В Броварах Киевской области приостановили деятельность УПЦ МП на весь период действия военного положения.

Соответствующее решение принято 6 мая на сессии Броварского городского совета сообщил мэр города Игорь Сапожко в Тelegram.

"Это означает, что установят охрану объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП в Украине и введут особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", - написал он.

Отметим, что недавно Верховная Рада Украины обсуждала законопроект о запрете российской церкви на территории Украины. 4 мая стало известно, что мэр Конотопа Артем Семенихин, подписал указ, которым запретил действие УПЦ МП на территории города.

Напомним, что возгорание сухой травы в Зоне отчуждения было локализовано, длится его тушение.

Также сообщалось, что в Киеве готовятся вернуть плату за проезд в общественном транспорте.

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