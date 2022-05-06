Генерал-лейтенант ВСУ, Герой Украины, бывший командующий Объединенных сил, а ныне глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о повторном наступлении рашистов на Киев.
Своим мнением он поделился изданию Укринформ.
"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах россии остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать россия, сердце Украины - Киев будет под прицелом.
Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к различным возможным сценариям действий противника", - говорит Павлюк.
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Также генерал добавил, что мобилизация в рф и без того существует-скрытая:
"Если она будет объявлена, это будет означать, что снова огромный ресурс будет брошен на Украину – без опыта, без подготовки, но массово будут отправлять сюда россиян. Готовимся и к этому, и это не исключено".
Напомним, что возгорание сухой травы в Зоне отчуждения было локализовано, длится его тушение.
Также сообщалось, что в Киеве готовятся вернуть плату за проезд в общественном транспорте.
Кроме того Politeka.net писала, что стали известны самые опасные районы столицы.