Генерал-лейтенант ВСУ, Герой Украины, бывший командующий Объединенных сил, а ныне глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о повторном наступлении рашистов на Киев.

Своим мнением он поделился изданию Укринформ.

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах россии остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать россия, сердце Украины - Киев будет под прицелом.

Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к различным возможным сценариям действий противника", - говорит Павлюк.

Также генерал добавил, что мобилизация в рф и без того существует-скрытая:

"Если она будет объявлена, это будет означать, что снова огромный ресурс будет брошен на Украину – без опыта, без подготовки, но массово будут отправлять сюда россиян. Готовимся и к этому, и это не исключено".

Напомним, что возгорание сухой травы в Зоне отчуждения было локализовано, длится его тушение.

Также сообщалось, что в Киеве готовятся вернуть плату за проезд в общественном транспорте.

Кроме того Politeka.net писала, что стали известны самые опасные районы столицы.