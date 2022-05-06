Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о важных правилах, которые будут действовать в столице на выходных 8-9 мая. Соответствующее сообщение появилось на канале главы города в Телеграмм.

Отмечается, что вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует.

Также сообщается, что никаких мероприятий проводить не будут, ведь во время военного положения массовые мероприятия запрещены.

При этом, если кто-то захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке.

Также в эти дни будет усиленное патрулирование в городе, охрана общественного порядка.

Жителям города напомнили, что посещать леса и лесопарковые зоны запрещено. А нарушение этого запрета может стоить жизни.

"Обращаюсь к киевлянам: сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе большими компаниями. Будьте внимательными и соблюдайте правила безопасности военного времени. Напоминаю также, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено. Потому что во многих из них до сих пор работают пиротехники», - обратился мэр к жителям города.

Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие.

«В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины. Будьте сознательными и заботьтесь о собственной безопасности», - говорится сообщении.

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