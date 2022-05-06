Генерал-лейтенант ЗСУ, Герой України, колишній командувач Об’єднаних сил, а нині голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів про повторний наступ рашистів на Київ.

Своєю думкою він поділився виданню Укрінформ.

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме росія, серце України - Київ - буде під прицілом.

Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника", - каже Павлюк.

Також генерал додав, що мобілізація в рф і без того існує - прихована:

"Якщо вона буде оголошена, це означатиме, що знову величезний ресурс буде кинуто на Україну – без досвіду, без підготовки, але масово будуть відправляти сюди росіян. Готуємось і до цього, і це не виключено".

Нагадаємо, що загоряння сухої трави в зоні відчуження було локалізовано, триває його гасіння.

Також повідомлялося, що в Києві готуються повернути плату за проїзд у громадському транспорті.

Крім того Politeka.net писала, що стали відомі найнебезпечніші райони столиці.