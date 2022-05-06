У мережі з'явилися перші кадри з місця сильної пожежі в українській столиці.

За непідтвердженими даними, горить готель. Як видно на кадрах, будівля охоплена вогнем.

Причини пожежі невідомі, проте уточнюється, що це не результат ракетного обстрілу.

"Це не" приліт",-повідомили в телеграм-каналі "Реальний Київ".

Тим часом у Києві з територій житлових будинків, зруйнованих обстрілами, вивезли понад 1,5 тисяч кубометрів будівельних відходів

Ще за 16 адресами роботи тривають.

Уточнюється, що наповнені контейнери вивозяться на спеціалізований полігон для будівельних відходів №6.

Нагадаємо, що загоряння сухої трави в зоні відчуження було локалізовано, триває його гасіння.

За повідомленням ДСНС України, 4 травня, коли виникло загоряння, на місці працювали 33 рятувальники та 13 одиниць техніки.

"Офіційно: 5 травня о 09: 05 загоряння сухої трави поблизу КПП "Дитятки" у зоні відчуження, що виникла напередодні, локалізовано. Триває гасіння", - говорилося в повідомленні.

Також повідомлялося, що в Києві готуються повернути плату за проїзд у громадському транспорті.

Крім того Politeka.net писала, що стали відомі найнебезпечніші райони столиці.