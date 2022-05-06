У Броварах на Київщині призупинили діяльність УПЦ МП на весь період дії воєнного стану.
Відповідне рішення ухвалили 6 травня на сесії Броварської міської ради, повідомив мер міста Ігор Сапожко в Тelegram.
"Це означає, що встановлять охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП в Україні і запровадять особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів", - написав він.
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Відзначимо, що нещодавно Верховна Рада України обговорювала законопроект про заборону російської церкви на території України. 4 травня, стало відомо, що мер Конотопа Артем Семеніхін, підписав указ, яким заборонив дію УПЦ МП на території міста.
Нагадаємо, що загоряння сухої трави в зоні відчуження було локалізовано, триває його гасіння.
Також повідомлялося, що в Києві готуються повернути плату за проїзд у громадському транспорті.
Крім того Politeka.net писала, що стали відомі найнебезпечніші райони столиці.