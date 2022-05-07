В Ирпене Киевской области восстановили железнодорожное сообщение. Об этом утром в субботу, 7 апреля, сообщил городской голова Александр Маркушин.
Сегодня впервые за несколько недель на Ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка.
Почти с начала войны мост был разрушен.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Не будет никаких «дедов на палочках»: Филатов высказался о праздновании 9 мая в Днепре
Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"
ВСУ перешли в контрнаступление: что ждет Харьковщину в ближайшие дни, карта
Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен
Ранее сообщалось, что архитекторов Украины пригласили присоединиться к планированию стратегии восстановления и развития Ирпеня. На приглашение откликнулись около 120 проектантов.
“Населенные пункты Киевщины очень сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и цветущую. Спасибо каждому, кто сегодня присоединился к нашей команде восстановления области", - отметил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.
Напомним, что жители Киева не смогут сделать 8-9 мая, официальное предупреждение.
Как сообщала Politeka, на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов.
Также Politeka писала, что на Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП