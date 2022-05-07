Почти с начала войны мост был разрушен.

В Ирпене Киевской области восстановили железнодорожное сообщение. Об этом утром в субботу, 7 апреля, сообщил городской голова Александр Маркушин.

Сегодня впервые за несколько недель на Ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка.

Почти с начала войны мост был разрушен.

Ранее сообщалось, что архитекторов Украины пригласили присоединиться к планированию стратегии восстановления и развития Ирпеня. На приглашение откликнулись около 120 проектантов.

“Населенные пункты Киевщины очень сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и цветущую. Спасибо каждому, кто сегодня присоединился к нашей команде восстановления области", - отметил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

Напомним, что жители Киева не смогут сделать 8-9 мая, официальное предупреждение.

Как сообщала Politeka, на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов.

Также Politeka писала, что на Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП