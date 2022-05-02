У Київській області знайшли ще одне масове поховання мирних жителів зі слідами катувань. Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний.

"Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування – зв'язані руки, ноги, прострілені ноги. Вбили їх пострілом у голову", - розповів Очеретяний.

Наразі вже встановлено особи 1202 українців, убитих окупантами. Не упізнаними залишається близько 280 громадян.

"Звірства окупантів вражають. Наразі знайдено 8 масових поховань на території області. В них були тіла близько 148 людей. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі. Судмедексперти працюють над тим, щоб встановити обставини загибелі", - зазначив заступник начальника поліції столичного регіону.

Правоохоронці вже задокументували вже понад три тисячі кримінальних проваджень військових злочинів російських окупантів.

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