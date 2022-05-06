Мер Києва Віталій Кличко повідомив про важливі правила, які діятимуть у столиці на вихідних 8-9 травня. Відповідне повідомлення з’явилося на каналі очільника міста в Телеграм.

Зазначається, що запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує.

Також повідомляється, що жодних заходів проводити не будуть, адже під час воєнного стану масові заходи заборонені.

При цьому, якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку.

Також в ці дні буде посилене патрулювання в місті, охорона громадського порядку.

Жителям міста нагадали, що відвідувати ліси та лісопаркові зони заборонено. А порушенння цієї заборони може коштувати життя.

«Звертаюся до киян: Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу. Нагадую також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. Бо в багатьох із них досі працюють піротехніки», - звернувся мер до жителів міста.

Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття.

«В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України. Будьте свідомими і дбайте про власну безпеку», - йдеться повідомленні.

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