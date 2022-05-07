Майже з початку війни міст був зруйнований.

В Ірпіні Київської області відновили залізничне сполучення. Про це вранці в суботу, 7 квітня, повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Сьогодні вперше за кілька тижнів на Ірпінський залізничний вокзал прибула електричка.

Майже від початку війни міст був зруйнований.

Раніше повідомлялося, що архітекторів України запросили долучитися до планування стратегії відновлення та розвитку Ірпеня. На запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.

“Населені пункти Київщини дуже сильно постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші домівки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми все відновимо. У мене немає сумнівів у цьому, коли я бачу, скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу. Вірю, що зможемо побудувати нову Київщину, ще більш розвинену та квітучу. Дякую кожному, хто сьогодні долучився до нашої команди відновлення області”, – зазначив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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