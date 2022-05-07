Оккупанты не отказались от идеи захватить Киев. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью НВ.
«Цель была и остается: захватить сердце Украины — столицу. Мы не должны об этом забывать. Вопрос в другом: смогут они или нет? Даю четкий ответ: никогда», - заявил мэр.
Кличко добавил, что хоть оккупанты и изменили тактику, однако снова терпят неудачу.
«Они сейчас изменили тактику: если им проглотить все целиком не удалось, хотят [теперь постепенно это сделать], шаг за шагом. Сейчас [русские] перебросили много сил на восток страны, где продолжаются ожесточенные бои. Но и это им не удается и, убежден, что не удастся, потому что такой мотивации, как у наших ребят, ни у кого не может быть. Мы защищаем наших детей и наше будущее», - подчеркнул мэр Киева.
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Кличко отметил, что военные делают все, чтобы дать отпор оккупантам, если они решатся на штурм Киева.
"Относительно мер безопасности в нашем городе. Общаюсь с нашими военными и могу сказать, что они работают достаточно системно для того, чтобы обеспечить то, чтобы любая следующая попытка, если такая будет, не была ни в коем случае реализована. Если у кого - то желание будет, зубы мы ему точно обломаем», - заявил мэр столицы.
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