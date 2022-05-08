В ночь на 8 мая в городе Буча Киевской области, который еще оправляется от оккупации и обстрелов.
Об этом сообщает официальный канал коммуникации в Facebook добровольческого формирования Бучанской городской территориальной общины №1.
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"Группа быстрого реагирования добровольческого формирования Бучанской городской территориальной общины №1 сработала моментально и уже задержала непутевых пиротехников!",- говорится в сообщении.
Как утверждает на своей странице в Facebook жительница Бучи, задержали главного смотрителя кладбищ Бучанской ОТГ Сергея Капличного и его товарищей. Они запустили около 21:30 вечера фейерверк.
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