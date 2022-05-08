В Киевской области в селе Богдановка первая колонна российских танков появилась в начале марта.

Видео с рассказом местной жительницы обнародовал советник руководителя Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Восьмого марта я как раз была дома. Такой хороший день был. Около двенадцати часов дня муж пошел на работу. Мы с сыном были дома, когда слышим, что-то гудит. Ну, мы знаем, что война, и чувствуем, что это не просто машины, когда смотрим – танки", – рассказала жительница Богдановки.

Село Богдановка, расположенное в Броварском районе Киевской области, в течение 22 дней было в оккупации российской армии. Именно в Богдановке в начале марта заметили танки с отметкой "О", которые связывали с белорусскими войсками.

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