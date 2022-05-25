Как пишет издание The Gardian, около полуночи 1 марта 2022 года самолет ВВС россии сбросил серию 250-килограммовых фугасных бомб советских времен над Бородянкой, что к северу от Киева. Это были мощные бомбы ФАБ-250, предназначенные для поражения военных объектов, таких как вражеские укрепления и доты, однако в этом тихом городке с населением 13 000 человек таких построек не было.

Бомбы упали как минимум на пять жилых домов, расколов их надвое. После того, как русские ушли из Киевской области, оставив после себя огромное место преступления, под завалами этих домов были обнаружены десятки тел.

Отмечается, что ФАБ-250 входят в число бомб, которые русские чаще всего использовали против городов Киевской области, таких как Буча, Гостомель и Бородянка. По данным следствия, по меньшей мере восемь зданий в городах к северу от Киева были разрушены этими мощными неуправляемыми бомбами, в результате чего погибли сотни людей.

Авторы материала подчеркивают, что ФАБ-250 — это очень неточная бомба, сбрасываемая с воздуха, которая в основном использовалась бывшим Советским Союзом в войне в Афганистане и Россией в Сирии.

Также подчеркивается, что здания, разрушенные в Бородянке ФАБ-250, имеют уровень разрушения, очень похожий на разрушенные здания в Алеппо.

«Хотя Россия утверждает, что пытается уничтожить военные объекты, доказательства, собранные или проанализированные The Guardian во время визитов в Бучу, Гостомель и Бородянку и независимо проверенные экспертами по оружию, показывают, что эти бомбы были сброшены на жилые дома и гражданскую инфраструктуру», - говорится в материале.

Кроме того, в телах людей, найденных в массовых захоронениях в районе к северу от Киева, были обнаружили крошечные металлические стрелы, Независимые эксперты по оружию подтвердили, что это были флешеты — противопехотное оружие, широко использовавшееся во время Первой мировой войны.

Использовали русские и кассетные бомбы. Так, Bellingcat, некоммерческий коллектив интернет-журналистов, занимающийся расследованием военных преступлений, изучил некоторые фотографии, собранные The Guardian, подтвердил наличие кассетных бомб в украинских городах и селах, оккупированных русскими.

В издании отмечают, что оружие, запрещенное более чем в 100 странах, применялось россиянами в районах, где нет военного персонала и военной инфраструктуры. Так, на обломках десятков автомобилей в Буче и Бородянке, видны характерные пробоины.

Также коронеры в районах к северу от Киева подтвердили The Guardian, что они обнаружили фрагменты кассетных боеприпасов, застрявших в телах.

Сообщалось о применении кассетных бомб и кассетных боеприпасов и в других районах Украины.

«Выводы засекречены коронерами и будут переданы в Гаагу, где в ближайшие месяцы могут быть официально оформлены обвинения в военных преступлениях, совершенных Россией», - подчеркивают в издании.

Напомним, родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на Киевщине.

Как сообщала Politeka, на Киевщине местные мародеры помогали оккупантам.

Также Politeka писала, семейный дует мародеров попался на Киевщине, фото.