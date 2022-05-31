На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении КГГА.

Согласно сообщению, в Киеве обслуживания пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме. Правда есть большое «но».

"В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют", - подчеркивает столичная власть.

Так что пляжного сезона пока не будет.

«Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, начинают лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды», - добавляют в КГГА.

Добавим, что по мнению синоптиков, в Киеве в июне и июле температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+27 градусов, в августе будет жарче – столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Согласно прогнозу на ближайший месяц, уже в это воскресенье, 4 июня, температура воздуха прогреется до +28.

Напомним, ранее стало известно, что Киев выделит средства на ремонт пострадавших от обстрелов домов и инфраструктурных объектов.

Столица выделит из бюджета почти 600 миллионов и приступит к реконструкции и капремонту жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами русских варваров.

Кроме того, еще 200 млн. на указанные меры пообещало предоставить правительство.

Напомним, глава Киевской ОВА показал реальную ситуацию на границе.

Как сообщала Politeka, Комендантский час меняется на Киевщине - подробности ограничений.

Также Politeka писала, что шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки.