Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке разведки Министерства обороны Великобритании.
«Для противовоздушной обороны военных кораблей, действующих в Черном море», - отмечается в разедке.
Вероятно, на острове сейчас находятся комплексы "Тор" и "Панцирь".
Как отмечают в министерстве обороны Великобритании, активность россиян на острове способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.
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Также в разведке назвали причину ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве. В британской разведке считают, что его целью была попытка сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.
Напомним, ракетная атака была совершена утром 5 июня. В настотящий момент продолжается разбор завалов.
«О вчерашних утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам», – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Киев остается основной целью России.
"Люди возвращаются по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как был основной целью российской федерации, так ею и остается", - отметила она.
Также сообщалось, что в киевском метро изменили график движения поездов.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.