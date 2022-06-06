Российское командование после потери крейсера "Москва" перебросило на оккупированный Змеиный остров несколько зенитно-ракетных комплексов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке разведки Министерства обороны Великобритании.

«Для противовоздушной обороны военных кораблей, действующих в Черном море», - отмечается в разедке.

Вероятно, на острове сейчас находятся комплексы "Тор" и "Панцирь".

Как отмечают в министерстве обороны Великобритании, активность россиян на острове способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

Также в разведке назвали причину ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве. В британской разведке считают, что его целью была попытка сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.

Напомним, ракетная атака была совершена утром 5 июня. В настотящий момент продолжается разбор завалов.

«О вчерашних утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам», – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Киев остается основной целью России.

"Люди возвращаются по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как был основной целью российской федерации, так ею и остается", - отметила она.

Также сообщалось, что в киевском метро изменили график движения поездов.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.