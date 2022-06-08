В Сети появились фото, сделанные на позициях российских оккупантов под Киевом.

Вернее, как пишет Politeka.net, то, что от них осталось. В один из дней свобождения Киевской области от захватчиков бойцы ВСУ сожгли врага вместе с награбленным.

«Во время обороны столицы здесь хорошо отработала украинская арта. Сожгли и оккупантов, и намародеренные ими стиральные машинки», - прокомментировали в Оперативном командовании «Північ» опубликованные ими фото.

Отметим, чтот в то же время стало известно о 15-летнем подростке, который помог ВСУ уничтожить колону оккупантов во время наступления под Киевом.

Как пишет издание The Telegraph, подросток с помощью своего игрушечного дрона зафиксировал колонну вражеской техники, которая двигалась на Киев по Житомирской трассе, координаты цели он передал ВСУ. В результате колонну удалось уничтожить.

Напомним, что ранее в Минобороны Украины предупредили, что Киев остается основной целью врага.

"Люди возвращаются по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как был основной целью Российской Федерации, так ею и остается", - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Также сообщалось о новом ракетном ударе по Киеву утром 5 июня. Позже в британской разведке раскрыли истинные цели оккупантов.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.