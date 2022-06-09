Кое-кто из украинцев выразил недовольство установленными на главном железнодорожном вокзале страны металлоискателями.
Начало работы рамок-металлоискателей на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве обернулось проблемами для украинцев, которые пытались выехать из Киева поездами.
Так, эксперт по государственному управлению и градостроительству Виктор Глеба рассказал о 40-минутное ожидание в очереди до входа на вокзал «15 минут на рамку».
По словам Глебы, один человек, который пытался пролезть без очереди, травмировался. Также были те, кто опоздал на поезд из-за очередей, спровоцированных нововведением.
Журналист Антон Швец обратил внимание, что такие очереди увеличат количество жертв при возможных ракетных ударах по зданию железнодорожного вокзала.
Впрочем, есть и положительные отзывы о нововведении, поскольку только за первый день сканеры обнаружили у пассажиров и шесть единиц оружия, штык-нож и почти 400 патронов.
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Также сообщалось о новом ракетном ударе по Киеву утром 5 июня. Позже в британской разведке раскрыли истинные цели оккупантов.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.
В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.