Кое-кто из украинцев выразил недовольство установленными на главном железнодорожном вокзале страны металлоискателями.



Начало работы рамок-металлоискателей на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве обернулось проблемами для украинцев, которые пытались выехать из Киева поездами.



Так, эксперт по государственному управлению и градостроительству Виктор Глеба рассказал о 40-минутное ожидание в очереди до входа на вокзал «15 минут на рамку».



По словам Глебы, один человек, который пытался пролезть без очереди, травмировался. Также были те, кто опоздал на поезд из-за очередей, спровоцированных нововведением.

Журналист Антон Швец обратил внимание, что такие очереди увеличат количество жертв при возможных ракетных ударах по зданию железнодорожного вокзала.

Впрочем, есть и положительные отзывы о нововведении, поскольку только за первый день сканеры обнаружили у пассажиров и шесть единиц оружия, штык-нож и почти 400 патронов.

Также сообщалось о новом ракетном ударе по Киеву утром 5 июня. Позже в британской разведке раскрыли истинные цели оккупантов.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.