В Киеве в пятницу, 10 июня, а также в течение выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в КГГА.
В администрации напомнили, что в городе строго запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также заезжать туда на любом транспорте.
"Часть лесных территорий была зоной боевых действий, и там до сих пор могут оставаться взрывоопасные предметы. Это создает угрозу жизни не только для граждан, но и для пожарных в случае пожара", — сказано в сообщении.
По данным Украинского гидрометцентра, 10 июня на территории Киевской области осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный. Температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°. В Киеве ночью 16-18°, днем 28-30°.
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Также В КГГА сообщили, что в городское приложение «Киев цифровой» вернулась запись в ЦПАУ. Киевляне снова могут записаться в электронную очередь на удобное время. Для этого нужно: перейти в раздел «Административные услуги», выбрать ЦПАУ, услугу и время, получить номер в очереди.
Напомним, сканеры на входе вокзала в Киеве привели к огромным очередям, украинцы опаздывают на поезда.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.
В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.