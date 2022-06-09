Дехто з українців висловив невдоволення встановленими на головному залізничному вокзалі країни металошукачами.



Початок роботи рамок-металошукачів на Центральному залізничному вокзалі у Києві обернувся проблемами для українців, які намагалися виїхати з Києва поїздами.



Так, експерт з державного управління та містобудування Віктор Глеба розповів про 40-хвилинне чекання в черзі до входу на вокзал та «15 хвилин на рамку».



За словами Глеби, одна людина, яка намагалася пролізти без черги, травмувалася. Також були ті, хто запізнився на поїзд через черги, спровоковані нововведенням.

Журналіст Антон Швець звернув увагу, що такі черги збільшать кількість жертв при можливих ракетних ударах по будівлі залізничного вокзалу.

Втім, є й позитивні відгуки про нововведення, оскільки тільки за перший день сканери виявили у пасажирів шість одиниць зброї, штик-ніж та майже 400 патронів.

Також повідомлялося про новий ракетний удар по Києву вранці 5 червня. Пізніше в британській розвідці розкрили справжні цілі окупантів.

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.

У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.