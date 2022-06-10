Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает СБУ.
Так, согласно новым данным, всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере на первое время до выдачи документов рф.
Как отмечают в СБУ, об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение оккупантов на тех частях Украины, которые сейчас временно находятся под оккупацией.
"В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района", - сообщают в СБУ.
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Примечательно, что эти бланки были украинского образца – от имени УССР.
"Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все выявленные бланки – были завезены из рф в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", - сообщили в СБУ.
Добавим, что люди в селах к северу от Киева продолжают находить тела соседей, похороненных в неглубоких могилах.
"Иногда мне снятся кошмары, я не могу спать ночью. Я молюсь, чтобы они никогда не вернулись и никогда не прощу русским того, что они сделали", – рассказал журналистам житель одного из сел Сергей Юденко.
По официальным данным, более 300 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в Киевской области.
Также сообщалось, что оккупантов под Киевом сожгли вместе с награбленным.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.
В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.