В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает СБУ.

Так, согласно новым данным, всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере на первое время до выдачи документов рф.

Как отмечают в СБУ, об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение оккупантов на тех частях Украины, которые сейчас временно находятся под оккупацией.

"В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района", - сообщают в СБУ.

Примечательно, что эти бланки были украинского образца – от имени УССР.

"Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все выявленные бланки – были завезены из рф в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", - сообщили в СБУ.

Добавим, что люди в селах к северу от Киева продолжают находить тела соседей, похороненных в неглубоких могилах.

"Иногда мне снятся кошмары, я не могу спать ночью. Я молюсь, чтобы они никогда не вернулись и никогда не прощу русским того, что они сделали", – рассказал журналистам житель одного из сел Сергей Юденко.

По официальным данным, более 300 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в Киевской области.

Также сообщалось, что оккупантов под Киевом сожгли вместе с награбленным.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.