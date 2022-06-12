Министр обороны Алексей Резников поручил начать расследование инцидента. Об этом глава ведомства рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Резникова, нарушитель — должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, руководитель одного из управлений. На время расследования он был отстранен от должности.

"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжких последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания. Когда человек на воинской должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция", – сообщил министр.

Резников также уточнил, что комиссию, которая будет расследовать инцидент, возглавил заместитель главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. При этом глава оборонного ведомства не предоставил никакой конкретной информации: имя подозреваемого, в каком из районов столицы произошел инцидент и в чем именно он заключался.

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