На въезде в Киев правоохранители задержали жителя Горловки Донецкой области.

В багажнике его авто правоохранители нашли остатки сухпайков РФ. Об этом сообщает ГПСУ.

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника российской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов.

А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.

Напомним, жительница Ирпеня помогала оккупантам мародерить: появились фото "трофеев".

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.