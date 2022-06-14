Более того - в заметках отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГГА - эта информация не соответствует действительности.
"Качество водопроводной воды в Киеве соответствует санитарным нормам. Информация о холерной палочке - фейк. Информация НЕ соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", - заверили в КГГА.
Также отмечается, что качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическим показателям безопасности. Никаких отклонений от ДСанПіН 2.2.4-171-10 пока нет, поэтому водопроводная вода вполне безопасна.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
В Офисе президента рассказали о подлости со стороны Беларуси: «Мы не ожидали…»
"Решили испытать судьбу": российский истребитель рухнул на Харьковщине, что известно
"Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте
Александр Пономарев насмешил пляжным фото в Одессе: "Наши люди найдут выход из любой ситуации"
Добавим, что ранее стало известно, что в Киеве проверили качество воды на пляжах.
Так, из 13 проверенных пляжей – только на "Золотом" вода соответствует всем нормам.
Наиболее опасные показатели имеют: "Галерный", "Пуща-Водица", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина".
Там обнаружили превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.
Напомним, сканеры на входе вокзала в Киеве привели к огромным очередям, украинцы опаздывают на поезда.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.
В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.