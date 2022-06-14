Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила общественная организация "Защитим Протасов Яр".

"Трудные дни... Подтвердилась страшная новость ... Ромчик был лучшим из нас, смельчаком, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою, он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении.

Ратушный был участником Революции Достоинства, общественным активистом, возглавлял ОО «Защитим Протасов яр». С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 ОМБР «Холодный яр» освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

5 июля Роме исполнилось бы 25. Новость о его гибели потрясла украинцев.

"Вечная память герою. Просто нет слов. Уходят лучшие", "Был знаком лично, светлый, умный Человек. Рашисты убивают наше будущее. Светлая память. Герои не умирают", «Я услышала это 9 июня и не хотела в это верить. Никак. Почему эта гребаная война забирает цвет нации? Действительно лучших ....», «Боже, как жаль... Царство Небесное...», «Боже, какая боль», - пишут в комментариях пользователи Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.