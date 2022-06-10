У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє СБУ.

Так, згідно з новими даними, усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів рф.

Як зазначають в СБУ, про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка окупантів на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під окупацією.

«Зокрема, виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району», - повідомляють в СБУ.

Примітно, що ці бланки були українського зразка – від імені УРСР.

«Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави», - повідомили в СБУ.

Додамо, що люди в селах на північ від Києва продовжують знаходити тіла сусідів, похованих у неглибоких могилах.

"Іноді мені сняться кошмари, я не можу спати вночі. Я молюся, щоб вони ніколи не повернулися і ніколи не пробачу росіянам того, що вони зробили", – розповів журналістам мешканець одного із сіл Сергій Юденко.

За офіційними даними, понад 300 людей досі вважаються зниклими безвісти у Київській області.

Також повідомлялось, що окупантів під Києвом спалили разом з награбованим.

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.

У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.